新冠肺炎｜陳肇始：已制訂應變計劃防第五波疫情　范鴻齡：倘需要將重啟亞博館設施 (15:59)

陳肇始今早（27日）聯同醫管局主席范鴻齡及行政總裁高拔陞，到訪北大嶼山醫院香港感染控制中心（ICC）及位於瑪嘉烈醫院的醫管局傳染病中心。陳肇始視察後表示，聖誕新年期間回港人數增加，確診數目有可能再增，並預料Omicron漸變成主流病毒，聖誕前已主持跨部門會議，制訂應變計劃防範第五波疫情，籲社會嚴陣以待。

范鴻齡表示，ICC及瑪嘉烈醫院共有900張負壓病牀，若出現爆發，會重新啟用亞博館，可提供500張牀；若有需要公立醫院另有逾1000張負壓病牀和600張二線病牀，一旦要動用醫院負壓病牀，屆時可能會減少非緊急服務。高拔陞補充，一旦出現疫情，當局會分階段啟用設施，先安排病人往ICC，同步可在一兩日之間啟動亞博館，接收病情穩定患者，騰出ICC內的病牀。

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