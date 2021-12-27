入避寒中心需用「安心出行」　社協冀政府豁免無家者 (13:38)

深水埗多個公園及遊樂場可見無家者蹤跡，有李鄭屋遊樂場無家者表示，該處逾10名無家者未有選擇到避寒中心，他坦言自己不喜歡入住中心，又稱昨晚（26日）雖然寒冷，「但費時過去，呢到都好好地」。另有無家者則稱自己有足夠衣物、棉袍及食物，故無入住。

吳衞東昨晚到南昌公園、通州街公園一帶關心無家者，他稱約一半無家者無智能手機，政府雖然放寬無家者可以登記社工電話方式，豁免使用「安心出行」進入避寒中心，惟實行上存在一定難度。他舉例指，若無家者登記其辦公室電話，由於過去數天都是紅日假期，辦公室無人上班，無人可幫忙核實其身分。他希望民政事務處可從善如流，「唔好有太多關卡，畀佢地入住」。

他續稱，由於大部分無家者有一定數量家當，不少人擔心保安問題而選擇死守街邊，拒絕入住中心。他又說，曾有無家者的衣物、鞋及手機在中心不翼而飛，惟報警或會打擾其他使用者，認為難以追究，建議當局可效法台北做法，向無家者提供印有政府字眼的流動儲物袋供他們收好家當。