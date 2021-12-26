警聖誕夜打擊多區非法及違規場所　拘80人票控近百人 (10:53)

九龍城警區由平安夜（24日）起一連兩日共搗破4個非法賭場，包括3個非法麻將檔及1個百家樂賭場，分別位馬頭角道及落山道的工業大廈內，共拘捕3男2女負責人（18至55歲）涉經營賭博場所等，另拘19男17女（22至81歲）涉在賭博場所賭博，被捕人同時涉違反防疫規定被票控，全部人仍被扣留。行動中，警方檢獲兩張百家樂枱、6張麻將枱、12副麻將、面值約6萬元的籌碼及約4萬元賭款。

東九龍總區刑事部則聯同觀塘警區、黃大仙警區及警察機動部隊人員，昨日突擊搜查鴻圖道45號、偉業街169號及五芳街23至25號共3個工廈單位，搗破一間無牌酒吧及兩間違規經營的派對房間，先後拘捕23歲酒吧男負責人，以及9男2女（21至31歲）涉在沒有領有酒牌的處所飲酒，被捕人同樣被票控。警員另在兩派對房間內票控27歲男職員及8男3女（21至40歲）顧客。行動中檢獲約240罐啤酒及34支烈酒。

元朗警區特別職務隊根據線報，今晨（26日）突擊搜查元朗炮仗坊附近一個唐樓單位，搗破一個非法麻將賭檔，38歲姓陳男負責人及場內12男14女（30至63歲）被捕，所有人涉違防疫規定被票控。行動中共檢獲8張電動麻將枱、16副麻將、36張椅子及3.1萬元賭款。

尖沙嘴分區雜項調查隊聯同機動部隊，昨晚起凌晨巡查區內娛樂場所，並在柯士甸路的卡拉OK場所發現一名39歲男子未接種新冠疫苗，警方票控該男子及28歲男負責人，又在場所內發現一名57歲男顧客正被通緝，將他帶返警署調查。

警員其後巡查金巴利道一間樓上酒吧時，票控未有接種疫苗的30歲男顧客及28歲女顧客，25歲男持牌人因未確保客人遵守防疫條例被票控，場所內亦有一名26歲男子因吸煙被罰款。