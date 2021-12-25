警檢逾1.26噸氯胺酮　為歷來最大宗　 (17:09)

毒品調查科（行動）署理警司張楚健表示，根據線報及經深入調查，得悉販毒集團於聖誕期間利用租賃車輛在三家村一帶進行大批毒品交易，基於販毒集團犯案手法、毒品數量及行動複雜程度，遂聯同飛虎隊及水警採取行動。

張楚健形容毒犯「極為警覺」，非常熟識三家村環境。探員昨晨約8時發現可疑私家車在三家村反覆徘徊觀察，其後一輛客貨車及一輛密斗貨車停泊岸邊，及後有人從靠停碼頭的快艇，將麻包袋裝貨物搬到兩貨車。

探員即採取行動，其中一名疑犯跳海逃遁，但隨即被救起及拘捕，岸上其餘3人亦當場被捕。快艇在行動期間逃走，並將船上31個麻包袋擲到海面，最後全數被警方拾回，連同岸邊的17個麻包袋，共檢獲48袋、重逾1.26噸氯胺酮，數量為本港歷來最大宗，亦已超過今年首11個月檢獲氯胺酮的總和。被捕4名男子，其中一人為印度籍，年齡由32至47歲，分別報稱無業、運輸工人及司機。其中兩人將被落案控以一項販運危險藥物罪，將於明天（26日）在觀塘裁判法院提堂。

毒品調查科行動總督察葉秀蘭指，初步調查相信販毒集團以漁船或遠洋船將毒品偷運到香港水域，再利用快艇將毒品運到碼頭登岸。販毒集團對海上交通熟識，會安排多人「睇水」，以達致海陸成員「無縫交接」。警方截獲兩部貨車均是租車，相信販毒集團以租車減低被追查風險。

毒品調查科總警司吳頴詩指，涉案販毒集團分工精細、警覺性高，除牽涉水陸兩路運輸外，亦有大量成員負責「睇水」，加上以租車犯案，大大加強警方執法難度。警方相信已堵截大批毒品流入市場。