新冠肺炎｜增25確診逾8個月最多　Omicron多3宗累計44宗 (17:00)

另外根據衛生署公共衛生化驗服務處進行的全基因組測序分析結果，確認早前公布的個案12555、12556和12557均帶變種病毒株Omicron。本港累計錄得44宗Omicron個案。

新增確診個案中，14宗涉及變種病毒株，包括10宗N501Y及4宗L452R；9宗檢測結果待定；其餘兩宗病毒量不足以進行變種病毒株檢測。9人來自英國、5人來自哈薩克、2人來自印度、2人來自巴基斯坦，餘下7人分別來自美國、加拿大、俄羅斯、法國、南非、西班牙、澳洲。當中5人已接種3劑新冠疫苗，其餘20人已接種兩劑疫苗。

4宗個案於潛伏期曾逗留香港，包括兩名空手道運動員（個案12568、12569）。兩名運動員分別於12月9日和12日離港，經卡塔爾前往哈薩克，離港前檢測結果均呈陰性。他們12月23日乘搭航班KE607從韓國抵港，抵港時在臨時樣本採集中心檢測呈陽性，CT值小於30，並確認帶有N501Y及T478K變種病毒株。衛生防護中心另正調查一宗在香港前往上海後確診的個案。各個案詳情見政府新聞公報。

國泰客機禁倫敦來港兩周

另外，以下3間航空公司有客機因有多名乘客確診，或有乘客未符合《預防及控制疾病（規管跨境交通工具及到港者）規例》指明條件，遭衛生署禁止着陸香港14日：

．國泰航空客機12月26日至明年1月8日禁從英國倫敦着陸香港

．大韓航空客機12月26日至明年1月8日禁從韓國首爾着陸香港

．阿聯酋航空客機12月25日至明年1月7日禁從阿聯酋迪拜及泰國曼谷着陸香港

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