港澳辦斥西方國家搞亂香港 (21:06)

國務院在香港「完善選舉制度」後首場立法會選舉翌日發表《「一國兩制」下香港的民主發展》白皮書，官方接連舉辦活動，重申中央將繼續推動香港民主發展。港澳辦發言人今（24日）再度發表談話，強調「被玩弄的民主騙局再不能蒙蔽世人和港人」，指摘美國等少數西方國家「一再惺惺作態」對香港民主發展「表示關切」，真實目的卻是要搞亂香港以遏制中國，「被他們玩弄的民主騙局如此虛偽險惡，實在可鄙」，強調香港回歸祖國後才開啟民主的新紀元。
新華社亦發表時評，形容香港局勢的積極轉變，離不開中央的堅定支持和不懈努力，稱新選舉制度下的選舉委員會選舉及立法會選舉成功舉行，「廣大香港同胞當家作主的民主權利得到體現，『愛國者治港』原則得到落實，社會各階層各界別廣泛、均衡參與的政治格局得到確立」。
港大法律學院教授陳弘毅接受中新社訪問時則表示，白皮書闡明中央「完善香港選舉制度」的理由，特別提及判斷任何民主優劣成敗的標準，歸根究柢要看全體民眾是真正受益還是受損，指出80年代起草香港《基本法》時可能不清楚香港最適合怎樣的民主模式，但經過20多年的探索實踐，中央對於在「一國兩制」下實行何種民主已有更深刻的認識，「那就是一定要保證『一國兩制』中的『一國』原則得到充分尊重，也就是保證『愛國者治港』」，強調白皮書令外界比較全面地理解香港的民主發展。