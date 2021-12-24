港澳辦斥西方國家搞亂香港 (21:06)

新華社亦發表時評，形容香港局勢的積極轉變，離不開中央的堅定支持和不懈努力，稱新選舉制度下的選舉委員會選舉及立法會選舉成功舉行，「廣大香港同胞當家作主的民主權利得到體現，『愛國者治港』原則得到落實，社會各階層各界別廣泛、均衡參與的政治格局得到確立」。

港大法律學院教授陳弘毅接受中新社訪問時則表示，白皮書闡明中央「完善香港選舉制度」的理由，特別提及判斷任何民主優劣成敗的標準，歸根究柢要看全體民眾是真正受益還是受損，指出80年代起草香港《基本法》時可能不清楚香港最適合怎樣的民主模式，但經過20多年的探索實踐，中央對於在「一國兩制」下實行何種民主已有更深刻的認識，「那就是一定要保證『一國兩制』中的『一國』原則得到充分尊重，也就是保證『愛國者治港』」，強調白皮書令外界比較全面地理解香港的民主發展。