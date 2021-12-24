控方：披露游乃強受查無關公眾利益　林卓廷：說法如「鴕鳥埋頭入沙」　案件明年1月26日裁決 (20:53)

控方陳辭指出，被告在記者會上多番以尖酸刻薄言詞批評警方，已充分傳遞有關信息，根本毋須披露游乃強受查，而有關披露除了會破壞廉署調查進度外，實際上對其發言是「Act Nothing（毫無幫助）」。控方同意7．21事件性質嚴重，但公眾安全與被告披露游乃強受查「完全兩樣嘢」，不能混為一談，認為法庭只需考慮被告在會上的言論，從而作出事實的裁斷。

辯方則認為，控方似乎將7．21事件的嚴重性局限於7．21當日，但實情是警方事前已收到「無限的資料」，包括區議員及立法會議員的通知，7．21當日報警熱線被「打爆」，認為「警方喺咁嘅情況之下不作為，無保護市民」，事後游乃強被調去查7．21事件，控方聲稱事件與公眾利益無關，說法猶如「鴕鳥埋頭入沙」。辯方又指出，披露只要與公眾利益相關便已構成合理辯解，而披露游乃強調職「正正刺中成件事嘅核心，7．21事件中最醜陋嘅環節」。

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