區議員供稱休班警自薦當義工　貪污案被告：我係咪你一世義工？ (19:59)

任職警員的被告陳家霖（37歲）被指涉於去年10月22日，向涉案業主、租客及地產經紀分別索取800元，共2400元，違反《防止賄賂條例》。他今沒有律師代表，稱或傳召精神科醫生作證，但未有給醫療報告予控方。裁判官杜浩成提醒，被告需提供報告作為證據，並指出其抗辯方向不是一般人能處理，杜官多次問及被告會否聘用當值律師，被告回應稱不需要，他會親自抗辯。

謝淑珍庭上供稱，去年8月收到被告自薦當義工並答允，同年10月20日，她接獲一名業主就租務糾紛求助，遂安排被告處理。被告告訴謝淑珍於同月22日與業主在地產公司會面，謝淑珍其後透過租客才得悉被告索取報酬。謝淑珍稱，知悉被告患精神病，但認為被告對答有條理，表現並無異樣。

盤問下，被告問謝淑珍是否知悉他做義工時是放病假期間，謝淑珍回答稱只知道被告放假。謝淑珍認為被告在地區事務上觀察細微，熱心對待街坊。被告指出，案發前數次為謝淑珍表明做義工服務，但該次租務糾紛是謝淑珍找他幫忙，沒指明是義務性質，被告質問謝淑珍「我係咪你一世義工？」