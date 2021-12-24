涉阻差罪脫　孕婦：終於天有眼　官稱3警口供錯誤一致匪夷所思 (18:49)

暫委裁判官黃子豪裁決時引用閉路電視片段，指出被告劉笑芬（43歲）曾從口袋取出銀包，並由銀包拿出東西給女警署警長劉芷芬，劉芷芬再交給警員廖逸山。男警長黎錦耀則曾與被告對話，並以手指向她。黃官指出，3名警員的口供均沒有提及被告曾取出東西，指稱3人錯誤之處這麼一致，有點匪夷所思，並相信被告當時從銀包取出的東西為其身分證。

黃官續稱，劉芷芬的證供為3名警員中相對可接受，但她接受盤問，被問及為何沒有提及被告曾取身分證時，顯得迴避，沒有正面回答，終不接納其證供。

至於黎錦耀供稱，被告被鎖上手扣時不斷反抗，黃官表示，片段沒有這個情況，稱他誇大口供，將為被告扣上手扣的行為合理化。再者辯方問他當時是否激動，黎錦耀否認；惟片段可見，黎錦耀曾以手指指向被告並有肢體動作，故裁定他不是誠實可靠的證人。

廖逸山則供稱，當時看到被告神情慌張、形迹可疑，故上前截停。黃官指出，片段顯示他當時正在截查其他人，除非他有別於一般人的觀察力，對於廖逸山稱自己當時以聲控截停被告，黃官稱對此「摸不着頭腦」，批評其作供「欲蓋彌彰，反而被看出破綻」。

黃官指出，被告的證供與片段極為一致，沒有重大矛盾，故裁定她為誠實可靠的證人。至於被告的胞姊，黃官稱控方沒有對其供詞作重大爭議，故給予絕對比重，並裁定被告罪名不成立。

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