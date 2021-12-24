保護兒童會「童樂居」18幼兒受虐　警拘3女職員兩人被控 (22:42)

被捕3人中，一名44歲被捕女子及一名23歲被捕女子已分別被暫控一項「對所看管兒童或少年人襲擊」罪，案件將於周日（26日）上午於觀塘裁判法院提堂；其餘一名23歲被捕女子已獲准保釋候查，須於明年1月下旬向警方報到。事件中，共18名兒童受輕傷，清醒送院治理。

西九龍總區刑事部警司鍾雅倫今午交代案件指，本月22日接獲院舍管理層舉報，稱收到匿名投訴指院舍有虐兒事件，經西九龍總區重案組調查及翻查大量閉路電視片段，發現有職員對18名幼兒施襲，包括大力扯頭髮、大力拍頭、掌摑臉部及頭部、將幼兒拋落地。暫有18名幼兒受害，最小僅1歲9個月，最大3歲半，已被送到啟德兒童醫院、廣華醫院及明愛醫院治療，大部分出現紅腫及瘀傷。

警方以涉嫌虐待或疏忽照顧兒童拘捕3名女職員。被捕幼兒工作員年齡介乎23至44歲，入職至少2年。鍾雅倫稱至少兩人涉親手虐兒，但強調只要孩子受人照顧及監管，而該人故意忽略而令其受傷，仍要負上刑責。警方會繼續調查被捕人犯案動機、案件有否牽涉其他職員等。

鍾雅倫形容案件「是非常不幸事件，令人好心痛」，受害幼兒因各種原因被法庭頒令由社署監管，卻不幸被以為可信任人襲擊，又說若非住在院舍附近的居民目睹操場發生事件，恐怕事件不會被揭發。