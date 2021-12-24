海關元朗貨櫃場檢獲5700萬元私煙　拘捕兩貨櫃車司機 (17:11)

海關稅收調查科高級督察林威杰稱，海關人員於本月10日，在青衣檢獲4700萬支未完稅香煙，是近20年檢獲最大宗走私香煙案件，估計不法分子因臨近聖誕及新年急需補充私煙，以穩定私煙市場供應。海關有見及此，經全天候調查，於昨日〈23〉中午，突擊搜查元朗新田米埔路一個貨櫃場，在兩個40呎貨櫃內，共檢獲2080萬支私煙，市值約5700萬元，應課稅約4000萬元。海關拘捕兩名貨櫃車司機，分別63及69歲。

經初步調查該批私煙經水路運港，被捕兩人在集團負責物流角色，將藏有私煙貨櫃，由昂船洲運到新田貨櫃場儲存。走私集團等候適當時機出貨，該批私煙主要供應本地市場，相信部份會重新包裝，轉運到煙稅比較高國家例如澳洲或紐西蘭。

林續稱，走私集團誤以為臨近平安夜，海關人員會放鬆警惕或忙於其它物流工作，因而趁機利用偏遠隱蔽貨櫃場補充私煙供應。由於兩宗私煙案件走私方法，數量及種類十分相似，海關會根據兩宗案件關連性繼續調查，是否屬同一走私集團。

海關今年至今共檢獲4.28億支私煙，較去年2.05億支多出1.1倍，會密切留意走私情況，嚴厲打擊私煙活動。