警拘26人涉69宗網上騙案　涉款200萬 (16:17)

元朗警區刑事總督察連健德指截至11月，元朗警區合共接獲1305宗與騙案相關的案件。其中，警方本月以「以欺騙手段取得財產罪」拘捕26人（20至67歲），報稱學生、文員、家庭主婦及無業等，涉及69宗網上騙案，涉款約200萬，單一損失由100元至98萬不等。

網上購物騙徒會在社交網站專頁上，以低於市價作招徠，訛稱有口罩、日本動漫公仔、護膚品以至貴價食材等貨物出售，在網上轉帳工具收款後騙徒就會失去聯絡，即使事主在專頁追討亦會被迅即刪除。警方最近發現有較多騙徒利用空頭支票犯案，在社交網站接觸有意出售名牌手袋、名表等高檔物品的市民，聲稱會以支票繳款，物主提供戶口資料後會收到相應金額存入後進行交收。受害人其後經過銀行結算，會發現涉事支票會因不同原因而「彈票」，騙徒此時已去如黃鶴。

至於網上情緣騙案，騙徒會假扮成居於海外，在網上交友工具尋找獵物，結識事主後會以最快速度成為「網上情侶」，再以「投資」虛擬貨幣、寄予事主的貴重禮物被扣查需要「清關費」等藉口，成功哄騙事主匯款後失去聯絡。據了解，行動中單一損失最多的一宗案件為網上情緣騙案，涉款達98萬。

另外，網上投資騙徒會在社交媒體及交友平台結識受害人，建立信任後會遊說事主參與「低風險、高回報」的投資，聲稱投放資金後短時間內即可獲可觀「回報」。為增加真實感，騙徒更會預先設計虛假的投資程式或網站，事主投放少許資金後會獲些微「利潤」作「甜頭」，再以不同藉口引誘受害人作大額「投資」，並在虛假程式或網站上虛構「高回報」金額。及後至受害人欲取回本金及「利潤」時，騙徒會以手續費、行政費甚至「投資稅」等名目，要求受害人投放更多金錢，一旦遭拒絕，騙徒就會關閉虛假的「投資戶口」。