中大移走民主女神像　楊政賢收集基座碎石　有內地生播《自由花》 (15:08)

今日中午在中大民主女神像原址，有人獻花及擺放蠟燭，亦有學生在上址貼上民主女神像照片。數名中大生重印2010年中大學生會有關民主女神像的特刊，並在大學站廣場派發。當年特刊載有學生會與校方會議紀錄節錄，時任校長沈祖堯表示「擺放女神像已是事實，校方不會打壓任何聲音」。

2012年任中大學生會會長的楊政賢，今早到場獻花，又收集民主女神像基座的碎石。他落淚稱，2010年民主女神像落戶中大時，自己首次踏足中大校園，認為該像是中大人共同財產及回憶，校方多年來默許在校內擺放該像。他認為，校方移除民主女神像後，須反思其在社會的功能、高層會否堅守學術自由、師生能否在安全及合理環境下批判社會。

中大社會科學院4年級生夏同學（化名）今早在民主女神像原址附近播放《自由花》，稱對校方行動感錯愕，認為民主女神像承載學生力量及公民社會力量的信念。她稱，很擔心香港環境會趨向內地，「若記憶無法被統一，她（政府）可能無法鞏固政權，磨滅記憶這點可能無法改變的」。

相關報道：

嶺大移走六四浮雕 學生促解釋 批校方「想靜靜雞拆咗佢」

中大移走民主女神像 嶺大移除六四浮雕 民主女神噴漆畫像被掩蓋