新冠變種Omicron｜疑帶Omicron初確機場工曾到油麻地皇牌冰廳　食客稱「嚇到個心離一離」 (14:16)

本報記者今日（24日）中午到訪食肆，午膳時段有不少顧客。餐廳員工稱，衛生署已轉達個案資訊，他們會盡快做檢測，認為「無咩好擔心」，餐廳已做好防疫措施，也不會暫停營業。被問到會否口頭或在門外張貼告示提醒市民，她回應說：「得啦，𠵱啲我哋自己會處理」。

對於上述個案曾到皇牌冰廳，食客李先生得悉後稱「嚇到個心離一離」，反問「點解唔圍咗佢（餐廳）？」他在廣華醫院任職雜工，表示工友們常到砵蘭街一帶用膳，形容皇牌冰廳是他們的「飯堂」之一。李先生稱，未來一、兩個月應會叫外賣，「不敢周圍去」，亦會提醒其他同事。他批評店內員工未有提醒食客，「至少都要貼張紙喺門口提下人」。

有食客離開餐廳後未有戴好口罩，得悉上述個案詳情後表示並不害怕，反問「有咩好驚」。

新冠肺炎 相關報道：

疑帶Omicron初步確診機場工 23地點及行蹤納強制檢測【附名單】

Omicron疑再入社區 機場工初確 曾與患者共處洗手間 到過屯院湖康診所

新冠疫苗 相關報道：

第三針｜明年1月1日起9間社區接種中心延長開放 可預約打第三劑復必泰疫苗【附連結】

大埔那打素醫院、荃灣仁濟醫院12月30日增設新冠疫苗接種站

港研究：3針復必泰足抗Omicron 科興不夠 專家委會倡成人可打第三針 青少年接種次劑

4周4300青少年打科興 劉宇隆認有落差

檢視半年疫苗用量 防護中心：需要時增購