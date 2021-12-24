嶺大移走六四浮雕　學生促解釋　批校方「想靜靜雞拆咗佢」 (13:27)

豎立於中文大學的民主女神像及在嶺南大學的六四紀念浮雕接連被移走，兩校均有學生對校方做法表示不滿。嶺大學生會代表會臨時行政委員會主席唐健樂批評，校方於清晨動手「司馬昭之心，路人皆知，想『靜靜雞』拆咗佢」，將要求校方解釋；有中大生稱，覺得民主女神像被移走後「中大唔同咗」，感到震驚及心痛。
唐健樂批評校方做法「唔知為乜，斬腳趾避沙蟲」，由昨晚（23日）7時半校方宣稱要作「風險管理」，至今（24日）清晨5時許移除浮雕，時間不足一日，慶幸有學生目睹事件，及時通知學生會到場了解。
唐健樂表示，校方回覆傳媒時表示今次舉動目標為「保障社群利益，但學生則認為六四浮雕是歷史象徵、具紀念傳承意義，校方移走浮雕是漠視學生社群利益。他稱，有內地生及國際生會駐足觀看浮雕，始了解到內地當年有一群學生爭取過民主自由。他認為今次是多間大專院校「統一行徑」，目的是迎合政府、消除「國安隱患」。
他說，學生會稍後會要求校方解釋移除浮雕的原因，「拆都要有個理由」，而且浮雕並非今屆學生會所置，認為校方應該尊重過往多屆學生會及學生「銘記歷史」的情感。
中大兩名分別姓陳及姓龔的學生形容，民主女神像「好似一夜之間冇咗」，事前完全無任何徵兆，在網上看到相片時還以為有人改圖，感到很震驚、心痛，覺得「中大唔同咗」。