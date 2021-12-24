嶺大移走六四浮雕　學生促解釋　批校方「想靜靜雞拆咗佢」 (13:27)

唐健樂批評校方做法「唔知為乜，斬腳趾避沙蟲」，由昨晚（23日）7時半校方宣稱要作「風險管理」，至今（24日）清晨5時許移除浮雕，時間不足一日，慶幸有學生目睹事件，及時通知學生會到場了解。

唐健樂表示，校方回覆傳媒時表示今次舉動目標為「保障社群利益，但學生則認為六四浮雕是歷史象徵、具紀念傳承意義，校方移走浮雕是漠視學生社群利益。他稱，有內地生及國際生會駐足觀看浮雕，始了解到內地當年有一群學生爭取過民主自由。他認為今次是多間大專院校「統一行徑」，目的是迎合政府、消除「國安隱患」。

他說，學生會稍後會要求校方解釋移除浮雕的原因，「拆都要有個理由」，而且浮雕並非今屆學生會所置，認為校方應該尊重過往多屆學生會及學生「銘記歷史」的情感。

中大兩名分別姓陳及姓龔的學生形容，民主女神像「好似一夜之間冇咗」，事前完全無任何徵兆，在網上看到相片時還以為有人改圖，感到很震驚、心痛，覺得「中大唔同咗」。

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