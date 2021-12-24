新冠疫苗．第三針｜明年1月1日起9間社區接種中心延長開放　可預約打第三劑復必泰疫苗【附連結】 (13:24)

●9間社區疫苗接種中心延長開放時間

除香港大學駐港怡醫院社區疫苗接種中心，其餘9間社區疫苗接種中心將每天開放，並延長開放時間至每日上午8時至晚上8時。[社區疫苗接種中心地點]

市民可由明年1月1日上午8時起，透過疫苗接種計劃專題網站的預約系統（booking.covidvaccine.gov.hk），預約新增時段名額。合資格者亦可領取「即日籌」即場接種（設於私家醫院的社區疫苗接種中心除外），名額有限，先到先得。

●接種兩劑復必泰疫苗滿六個月者可接種第三劑疫苗

接種兩劑復必泰疫苗而第二劑疫苗是在6個月或以前接種的十八歲及以上者，可由明年1月1日上午8時起預約和接種第三劑新冠疫苗。

●已接種一劑疫苗的新冠康復者

由明年1月1日起，接種一劑疫苗已滿6個月的新冠康復者，可前往社區疫苗接種中心接種第二劑疫苗。

●已接種一劑復必泰疫苗的12至17歲青少年

接種一劑復必泰疫苗已滿12個星期的12至17歲青少年，可由明年1月1日上午8時起預約和接種第二劑復必泰疫苗。此外，因應專家建議，由1月1日起，接種復必泰的青少年會被安排於大腿前外側中段部位進行肌肉注射復必泰疫苗，青少年可穿易於穿除的衣物以便接種。

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