港區國安法｜光城者案16歲男生准保釋　須守宵禁、日間留校教師看管 (12:53)

官：因被告情況「令好多人變相冇咗自由」

李官在散庭前表示，保釋條件為其家人、教會、學校帶來重擔，希望他明白「因為你個人情況，令到好多人變相來講係冇咗自由」，叮囑他遵守保釋條件，否則「唔使諗可以繼續擔保」。

16歲男學生獲准以現金5萬元保釋，母親另以5萬元作人事擔保，他的4名中學教師亦各以2萬元作人事擔保。他須交出所有旅遊證件，晚上9時至翌晨6時須遵守宵禁，並每日到警署報到。若警方要求檢查其流動電話，他必須配合並解鎖電話；以及須居於現有地址，若更改住所，須向裁判法院申請。

他於周一至六早上9時至下午5時須留校，其間教師必須在場，周日早上可參與教會活動，下午1時後必須留家，周一到警署報到時，亦須出示由副校長或校長簽署的學校出席紀錄，以及教會牧師簽署的出席證明。

他不得參與任何公眾集會，或以任何媒介發表任何政治或時事評論，亦不得透過任何媒體發表任何有關時政的評論，包括「點讚」任何帖文，以及不得參與任何政治組織或議政團體。

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