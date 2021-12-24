中大移走民主女神像　嶺大移除六四浮雕　民主女神噴漆畫像被掩蓋【短片】 (10:40)

中文大學今日（24日）在官方網站宣布，已從大學站廣場移走一個未經許可擺放的雕像，稱校方2010年接獲中大學生會呈請，要求大學批准於校園展示該雕像，大學行政與計劃委員會一致決定不予批准，並對外闡明了校方立場。

中大：從未准許雕像於校園展示

中大表示，大學從未准許該雕像於校園展示，亦沒有任何組織為該雕像的維修及管理承擔責任。曾參與安排雕像於校園展示的兩個組織「香港市民支援愛國民主運動聯合會」及中大學生會，現已解散或無實際運作，大學經內部評估後決定移走該雕像。中大學生報facebook稱該雕像為民主女神像。

嶺南大學學生會編委會亦在facebook表示，位於梁銶琚樓外空地的六四浮雕今日約凌晨5時被圍封，由學校工程部人員拆除後以膠紙包住，準備移走。編委會也表示，劉李婉嫻樓二樓學生會中庭牆身的民主女神噴漆畫像，已被灰色油漆掩蓋。

嶺大：為大學社群整體利益 移除構成風險物品

嶺大發言人表示，大學最近重新檢視和評估校園內可能構成法律或安全風險的物品，為保障大學社群的整體利益，相關物品已被清除，或移除並妥為儲存。

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