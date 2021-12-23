HKTVmall涉侵置地「the Landmark」商標　遭入稟索償 (19:23)

原告為香港置地有限公司，被告為香港電視購物網絡有限公司。

入稟狀指出，原告旗下的中環置地廣場（the Landmark）是本港知名購物商場，原告自1983年起在置地廣場及其相關業務中使用「LANDMARK」商標，另就多個相關商標註冊，例如「THE LANDMARK」及「The Landmark」等。

入稟狀續稱，被告經營的網購平台HKTVｍall去年10月推出名為「13 Landmarks」的活動，聲稱將香港13個頂尖購物商場內近百個知名品牌商品聚集在平台，並以折扣優惠出售，其宣傳資料提到有不同商場參與，例如Elements圓方等；活動涉及的品牌當中，部分有在置地廣場內開設業務。被告今年再推出名為「the Landmarks」及「Beauty Landmark」的平台。

原告稱，被告用作推廣的商標與原告相似，或會令人誤以為有關服務由原告提供，認為被告刻意利用原告為有關商標所建立的良好商譽。原告於是自去年12月起，多次去信被告要求停止侵權行為，惟被告沒有理會。