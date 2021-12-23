涉沒指示下取姊妹資料　休班女警公職失當罪脫　官：對「嚴重不當」否存疑 (18:50)

休班女警曾佩君（49歲）被指在前年7月30日，利用警察身分進入深水埗偉智街10號美如樓一單位，取得該家庭長女郭叡薇的聯絡方式，並要求她及其父親聯絡次女郭叡菁。被告其後在電話中涉要求次女說出身分證號碼和工作地址。

庭上爭議被告曾否指來訪目的是查案，張官認為次女當時確實牽涉一宗案件，法庭不能排除辯方推論事主可能因而認為，被告當日必定是為查案而來。

而事主父親對當日對話的細節不太清楚，亦承認在落口供前與兩名事主討論案情，縱使法庭相信3人誠實可靠，仍對他們指稱的部分對話有保留；次女則不肯定被告曾否向她索取身分證號碼，她沒說出完整地址時，被告亦沒問下去。

被告上司曾供稱被告只負責駕駛車輛，不用查案，惟張官認為不能單憑一名警長的供辭，肯定被告有否得上司批准行動。雖然其行為「係有啲可疑，又唔知佢做乜嘢」，她亦沒自辯解釋，惟法庭不能因此對被告有不利揣測。

辯方曾指稱被告欲協助朋友尋人，亦不爭議她表露警員身分進入單位，張官稱不能否定其行為「可能有不當」，但對她是否有「嚴重不當」有疑問，裁定她罪脫。