漁護署巡查列千萬元象牙教育用途　象牙聯會副主席斥變相充公　促修改否則報警 (18:02)

陳宗和指出，本月中曾有漁護署人員到工場查詢和計算象牙數量，並在《保護瀕危動植物物種條例》瀕危物種營運紀錄上，寫上「Ivory Education（象牙教育）」，並要求陳宗和在文件上簽名。陳宗和稱自己不懂英文，故當時沒有立即發現，直至妻子發現才得悉情況；他隨後致電漁護署要求修改，引述對方表示會於明日（24日）處理，他表明若漁護署明日不修改，他將報警。陳宗和又稱正籌備法律文件，準備就修例事宜入稟要求漁護署賠償。

本地象牙商「象牙世家」第三代傳人、香港合法象牙持牌人聯會主席朱振邦表示遇到同樣情況，將與陳宗和一起到漁護署處理。他表示，「象牙世家」本月31日後不會停業，屆時店內只會留下古董象牙，待法庭判決，估計收起的其餘象牙價值逾7000萬元。他又稱，業界已很努力出售剩餘的象牙，惟政府至今仍未向業界解釋修例和執法細節，認為現時收起象牙會連帶影響生意。

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