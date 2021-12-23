英語審訊案陪審員要求同步聽中文翻譯獲批　終院裁安排違司法公開原則 (17:13)

上訴人陳漢榮（現年69歲），2014年涉嫌販毒，2016年在高院進行英文審訊，陪審員在控辯雙方結案陳辭前，向法庭申請安排中文傳譯，時任高院暫委法官貝珊在控辯雙方不反對下，批准有需要的陪審員戴耳機聽取中文傳譯。上訴人於2020年提上訴，上訴庭認為安排雖有不尋常之處，但考慮到傳譯準確，不存在任何重大誤譯風險，駁回上訴。

終院判辭指出，英語原文與中文傳譯版本有異，若在庭上先聽原文再聽中文傳譯，傳譯有誤可即時糾正，但本案的傳譯是與庭上所述同步進行，即使出錯亦未能發現，加上在無傳譯紀錄下，亦無法肯定是否有誤；至於聽取不同語言的陪審員，他們領略法官總結案情及引導的內容亦會有不同，故即使傳譯準確亦無法解決一連串問題。判辭強調，司法公開原則要求的是公義得以彰顯，而非假定公義已獲秉行，認為上訴人未獲公平審訊。

判辭指出，當法官不信納某陪審員明白法律程序，可視乎情況行使酌情權解除其陪審員職責，而較可取的做法是在庭上交替傳譯，但強調只為處理突發問題之用，並非鼓勵此安排。