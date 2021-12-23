海關水警破「野貓式」走私案拘一男　檢千萬貨物包括Botox針 (16:25)

海關表示，昨（22日）傍晚與水警人員在西貢大網仔路岸邊發現疑似走私分子徘徊，並發現有一艘裝有兩個舷外發動機並已關閉航行燈的快艇停靠在岸邊，之後再有一輛可疑七人車到場，並有人將車上疑似走私物品搬運到快艇上。執法人員隨即展開行動，7名男子見狀即跳上快艇，往香港東面水域方向駛走，水警隨即派出警輪追截，並向快艇發出停船信號，對方並無理會，並於晚上10時許駛出邊界往內地逃去。海關扣查涉事七人車，並在車上及岸邊檢獲部分走私物品，包括二手手機、美容用用品及電子產品等，價值1000萬元。

海關有組織罪案調查科高級調查主任（特別調查隊）黃志強表示，案中走私分子改用「野貓式」方式走私，他們減少貨量以縮短上落貨時間，並在入夜時在地勢隱閉地方進行走私活動，企圖逃過執法人員調查及追截。他提及，今次案件檢獲一批「Botox」針，在走私物品中較為少見，並稱內地有關針劑稅項高達35%，相信若成功帶返內地，逃稅額高達80萬元，而內地亦有嚴格規定，進出口有關針劑需持許可證及相關批文。他又指「Botox」針需冷藏在攝氏2至8度的環境，惟案中走私分子未有相關冷凍櫃貯藏該些針，該些針劑注入人體後或會引起不良反應。