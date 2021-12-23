港大通宵移除《國殤之柱》　校友批鬼祟　學生：相對自由時代已過去 (15:53)

港大今晨（23日）移除《國殤之柱》。今早有不少港大學生、畢業生或市民返抵港大黃克競樓平台，目睹昔日紀念六四事件苦難的《國殤之柱》，在一夜之間變成一塊塊黃色膠板，不禁表示唏噓。港大畢業生陳先生表示，無辦法阻止事情發生，此刻亦想不到自己可做些甚麼，「如果無辦法阻止實物消失嘅話，至少我哋嘅腦可記住呢樣嘢」。
對於港大選擇在深夜時分拆柱，陳先生形容校方「真係識揀時間」，批評校方做法鬼祟、怕被人發現，直言若校方認為做法正確，光明正大在白天時間去拆除，「咁先夠威」。他又稱若一條柱都可影響國家安全，反問：「咁呢條真係孫悟空支定海神針咁，可以秒殺成個國家？」
被問及港大評議會風波，連同今次「拆柱」事件是否有影響港大學術自由，陳先生質疑即使有學生會，亦不知能否可代表學生發聲，並坦言擔憂校方未來做法，「擔心今日就搞條柱，聽日就搞啲professor（教授）。」
港大一年級學生羅小姐則表示，早前得悉校方有意拆除《國殤之柱》，已想到會有今日，又稱昨日（22日）返校影印時仍看到該柱，未料今日重返校園已不在，並認為有關事件是大環境因素引起，與是否港大或是否現時校長及管理層無關。她認為拆柱事件，代表大學擁有相對自由環境的時代已過去。
市民黃先生稱自己居於附近，之前曾到《國殤之柱》前拍照留念，今早得悉被拆除即返回現場再拍照，希望能做一個對比。他坦言對事件無意見亦無感覺，認為有好有壞，「人都會走，何況物件，無乜所謂，物件只係形態。」他稱關心校方會如何利用該空地，如會否重新開放予長者耍太極，或讓丹麥雕塑家高志活放置其他作品等。
至於被髹上「冷血屠城烈士英魂不朽誓殲豺狼民主星火不滅」20字的「太古橋」，有關字眼今早仍在。