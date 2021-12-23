私家偵探社聲稱尋人不成可退款　東主涉違反商品例被捕 (15:16)

海關指於本年5月接獲一名市民舉報，指在一月初透過網上資料，向尖沙嘴一間私家偵探社查詢，希望尋找失去聯絡超過20年的父母，偵探社職員向事主銷售時表示，若未能尋回親人，可安排退款，事主於是購買服務，並於網上繳付數千元，直至7月仍未收到偵探社調查結果或退款，懷疑受騙。最終事主透過一間自願機構提供的免費尋人服務，於兩個月內尋獲親人。

海關經過深入調查，鎖定有關東主為本案主謀，今日（23日）採取拘捕行動，到該偵探社位於尖沙嘴海防道業務地址，拘捕37歲男東主。

海關表示涉案偵探社已營運數年，有商業登記，並有在網上刊登廣告，會進一步調查有否更多人牽涉在內，不排除有更多人被捕。

海關指本港亦有志願機構免費提供尋人服務，市民可向該些機構尋求協助。如懷疑商戶違反商品說明條例應向作出舉報。海關亦提醒商戶，任何商戶將虛假商品說明應用於向消費者提供服務，即屬違法，一經定罪，最高可被罸款50萬及監禁5年。