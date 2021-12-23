男子照胃鏡休克亡　遺孀質疑醫療中心醫生不當施麻醉藥或涉專業失當 (15:45)

事主黎紹康患左心瓣倒流及曾接受鼻道手術，今年初受胃氣困擾，5月前往尖沙嘴一所醫療中心求診，獲外科醫生安排6月10日進行食道胃十二指腸及大腸內視鏡檢查，惟當日醫生向家屬稱事主檢查期間休克，經搶救及送院後不治，終年43歲，遺下妻子及一對分別約5歲及未滿2歲的子女。個案已交死因庭跟進，警方向本報表示案件列作「有人暈倒送院時死亡」，尖沙嘴分區雜項調查小隊正進行調查，完成後會向死因裁判官提交報告。

事主妻子黎太憶述當日情況時數度落淚，稱腦中一片空白，趕到醫院時丈夫已不治，「無諗過咁簡單嘅檢查都可以出意外。」黎太事後向涉事診所索取醫療紀錄，發現涉事醫生曾為丈夫使用麻醉藥Propofol-lipuro 1%進行麻醉，而按藥廠指引，使用時需有曾接受相關訓練的醫生在場，但手術文件中未有提及，而且中心記錄的搶救時間與醫院急症室紀錄不脗合，質疑涉事醫生及護士或涉專業失當，已向醫委會及護士管理局投訴，望警方循刑事方向調查，「唔想先生死得不明不白。」

社區組織協會幹事彭鴻昌表示，按2018年通過的《私營醫療機構條例草案》，內窺鏡程序須於持牌日間醫療中心進行，但若中心無牌經營，條例中的相關罰則要待明年6月30日才生效。社區組織曾向衛生署查詢，署方指出該中心曾申請臨時牌照，並正跟進情況，但至今未回覆中心是否仍然持牌，以及是否需要承擔責任，質疑現時監管制度存在漏洞。本報正向衛生署查詢。