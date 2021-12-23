女子商場向警擲鋼柱　企圖傷人等3罪成還押候判 (14:42)

被告楊迎曦（35歲）任職廣告編輯，辯方表示被告不打算求情。辯方早前爭議片段沒清楚顯示被告犯案，被告可能阻止他人擲下拉帶鋼柱。陳官指出，被告不爭議曾出現商場3樓店舖Lady M，她沒作供，辯方不能強加上述可能性抗辯，否則她亦可能是成功將鋼柱掉落下層或遭人嫁禍。

辯方稱身為女子的被告難以一秒內把6.8公斤的鋼柱「打斜飛」，陳官認為被告身形不是嬌小玲瓏和纖柔，片段可見她停下戴手套後，提着鋼柱跑過，目的明顯避免留下指模。陳官認為，鋼柱被人一手拋下或放在圍欄再掉下並非關鍵，被告和身旁的人相距一、兩個身位，唯一合理推論是被告將鋼柱擲落下層。

至於辯方指出警員有頭盔等裝備，沒證據證明被告明知警員會被擲中致傷，陳官認為說法本末倒置和混淆視聽，鋼柱雖然不重，亦不輕於鵝毛，從高處擲向下方有機會傷及他人。陳官表示，被告事前徘徊及見警員才拋下鋼柱，傷害警員的企圖明顯不過，遂裁定企圖有意圖而傷人、盜竊及高空擲物罪成。而被告擲柱是劍指警員，意圖肯定不止是破壞指示牌，故裁定刑事毁壞罪名不成立。