赤鱲角污水井意外兩死者家屬認屍　工權會：承辦商未交代意外細節 (19:46)

工業傷亡權益會總幹事蕭倩文下午陪同家屬與機管局及承辦商代表會面，她在會後表示，資方未能交代細節，僅稱現時仍要調查，不清楚情況，但未有否認兩名死者在井內工作時只配戴外科口罩。她又稱，承辦商強調事前已做氣體測試及有提供足夠裝備，包括氣樽等。

蕭續稱，家屬質疑有提供裝備不代表工人有使用該些裝備，認為工地監工及安全主任應確保工人已正確使用相關裝備，包括呼吸器、安全帶等，才讓工人進入污水井工作。家屬又批評承辦商有關風險評估輕視突發狀況，認為機管局監察上亦有所失職，導致今次意外發生，至於意外詳細情況則要待勞工處完成調查。家屬強調，希望透過今次事件真相，工地可作出改善，避免日後有同類意外發生，不希望見到有下一個人犧牲。

機管局回覆指，局方及承建商代表今日與工人家屬會面，表達慰問及了解他們的需要，並將繼續提供適切協助，今日亦已向家屬提供一筆應急款項。

民政事務局今在Facebook專頁發文，對事件表示悲痛及深切哀悼，經局長徐英偉的呼籲及民政事務總署協調下，6間慈善團體已主動向每名死者家屬提供合共40萬元捐款，東華三院亦承諾提供免費殮葬服務。