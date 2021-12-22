港大突圍封「國殤之柱」　學生代表：校委會今午通過移走保存 (23:39)

悼念北京六四事件的雕塑「國殤之柱」，豎立香港大學校園多年，港大今年10月去信當時未解散的支聯會，要求把「國殤之柱」移離校園，但事件一直處於膠著狀態。港大校園媒體學苑新聞，今（22日）晚10時許在社交媒體上載相片，指有工人以圍欄及布幕把雕塑圍封。現場傳出敲鑿的工程聲響。本報向港大查詢為何圍封「國殤之柱」、是否準備將它搬走，暫未有回覆。現場有保安表示，正在拆「國殤之柱」。
校園多個出入口有保安駐守，校園內一條車路有兩部貨車停泊。
明年起卸任香港大學校務委員會主席李國章，周日（19日）回應如何處理「國殤之柱」問題時，李指明一定要移走，但承認處理上有困難，並指要再索取律師意見。
港大校委會本科生代表黃靖軒指，一星期前接獲校委會召開「特別會議」的通知，商討一些「風險緩解」（risk mitigating）事宜。至今午開會時得悉校方將「國殤支柱」暫時移去另一地方保存，等候其擁有人、丹麥雕塑家高志活（Jens Galschiøt）取回「國殤支柱」，又指校方將在法律容許下提供支援。
他指，校方代表有解釋決定背後的原因，惟該原因有待校方自己公佈。他指校委會最後投票通過有關決定。他形容有關決定倉促，認為校方不應該在「國殤支柱」風波期間作出如此決定，會引來公眾及傳媒關注，令校方聲譽有某程度影響。