港大突圍封「國殤之柱」　學生代表：校委會今午通過移走保存 (23:39)

校園多個出入口有保安駐守，校園內一條車路有兩部貨車停泊。

明年起卸任香港大學校務委員會主席李國章，周日（19日）回應如何處理「國殤之柱」問題時，李指明一定要移走，但承認處理上有困難，並指要再索取律師意見。

港大校委會本科生代表黃靖軒指，一星期前接獲校委會召開「特別會議」的通知，商討一些「風險緩解」（risk mitigating）事宜。至今午開會時得悉校方將「國殤支柱」暫時移去另一地方保存，等候其擁有人、丹麥雕塑家高志活（Jens Galschiøt）取回「國殤支柱」，又指校方將在法律容許下提供支援。

他指，校方代表有解釋決定背後的原因，惟該原因有待校方自己公佈。他指校委會最後投票通過有關決定。他形容有關決定倉促，認為校方不應該在「國殤支柱」風波期間作出如此決定，會引來公眾及傳媒關注，令校方聲譽有某程度影響。