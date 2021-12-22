消防搗13非法加油站檢5.2萬升柴油　將檢控19人 (19:55)

消防聯同警方及海關一連兩日採取「冬雷行動」，消防派出130人參與行動，為歷來規模最大及檢獲柴油數量最多的行動。被消防搗破的13個非法加油站分別位於文錦渡、上水、青衣、葵涌、沙田、大埔、九龍灣、油塘及西環，未有證據顯示它們之間有組織或關連。

消防檢獲52,000公升柴油、10部油缸車、3部儲有柴油輕型貨車及大批入油工具，總值90萬元；並截獲15男4女，年齡40至60歲，懷疑與案有關，涉嫌違反《消防消除危險品條例》、《危險品規例》及《危險品（一般）規例》，將被檢控。消防考慮暫停相關車輛牌照，一旦定罪後，或撤銷其相關牌照，有關車輛將不能再運載危險品，又會向法庭申請充公檢獲柴油。另外，警方在行動中截獲5輛非法改裝車輛，將扣留檢驗。

消防表示，非法加油站通常以密斗貨車運載低於2500公升法定豁免量的12桶柴油，或以合法牌照油缸車或合法牌照拖架油缸車，運載較大量柴油，到隱閉或偏遠地方加油，以逃避執法。消防指出，有關非法加油站有消防風險，呼籲市民不要光顧，如發現懷疑非法加油站應致電消防舉報熱線2723 8787。