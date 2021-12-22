「王婆婆」悼陳彥霖阻差罪成囚7日緩刑一年 (19:39)

不時參與示威的「王婆婆」王鳳瑤，今年2月在將軍澳悼念陳彥霖逝世17個月時，涉無應警方要求出示身分證，她否認一項阻差辦公罪受審，今（22日）在觀塘裁判法院裁決。裁判官鍾明新稱，自陳彥霖逝世後，案發地點是示威者經常聚集之處，被告在該處多次叫喊具挑釁性的口號，刻意引起圍觀，或令在場的人感到困擾或驚恐，警方三度要求她出示身分證，但她蓄意漠視要求，增加警方履行職責的難度，裁定她罪成，考慮其年紀及案發時初犯，判處監禁7天，緩刑12個月。
裁判官鍾明新裁決時表示，被告王鳳瑤（65歲）自辯時多次更改說法，一時稱今年2月22日在將軍澳唐明街公園外聽到女警21650張綺君示意她出示身分證，其後改稱不知情，惟片段顯示被告被警員包圍，是在場唯一受查的人。另被告聲稱身體不適，卻在場高叫「五大訴求，缺一不可」等口號，認為其證供不合情理及邏輯，不予以接納。
反之，鍾官認為女警21650張綺君的證供簡單直接，盤問下沒有動搖，接納其證供，裁定當日被告高叫口號引人圍觀，警方有合理基礎懷疑其行為是擾亂公眾秩序，女警三次要求被告出示身分證，「十分輕易可以拿出來」，被告卻拒絕出示，已構成阻礙警務人員。
被告被裁定罪成後，自言為人主觀，「好難同人相處」，不願履行社會服務令，反而希望判監，並希望警方徹查陳彥霖及周梓樂死因的真相。鍾官最後判處她監禁7天、緩刑12個月。被告聞判後稱曾遭警員威嚇及虐待，鍾官表示被告可自行徵詢法律意見。