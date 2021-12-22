「王婆婆」悼陳彥霖阻差罪成囚7日緩刑一年 (19:39)

裁判官鍾明新裁決時表示，被告王鳳瑤（65歲）自辯時多次更改說法，一時稱今年2月22日在將軍澳唐明街公園外聽到女警21650張綺君示意她出示身分證，其後改稱不知情，惟片段顯示被告被警員包圍，是在場唯一受查的人。另被告聲稱身體不適，卻在場高叫「五大訴求，缺一不可」等口號，認為其證供不合情理及邏輯，不予以接納。

反之，鍾官認為女警21650張綺君的證供簡單直接，盤問下沒有動搖，接納其證供，裁定當日被告高叫口號引人圍觀，警方有合理基礎懷疑其行為是擾亂公眾秩序，女警三次要求被告出示身分證，「十分輕易可以拿出來」，被告卻拒絕出示，已構成阻礙警務人員。

被告被裁定罪成後，自言為人主觀，「好難同人相處」，不願履行社會服務令，反而希望判監，並希望警方徹查陳彥霖及周梓樂死因的真相。鍾官最後判處她監禁7天、緩刑12個月。被告聞判後稱曾遭警員威嚇及虐待，鍾官表示被告可自行徵詢法律意見。