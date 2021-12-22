警拘7人涉騙保就業計劃429萬元　象徵式出糧10元「充人頭」 (18:14)

警方早前接獲「保就業」計劃秘書處轉介，稱懷疑有人騙取補助金。商罪科接手調查，發現至少兩間公司利用虛假資料及紀錄騙取補助金。該計劃主要向受新型冠狀病毒疫情影響的合資格僱主，發放去年6月至11月共6個月的僱員薪金補助，僱主需承諾補助期內不能裁員及將補助金全數發放給員工作薪酬開支，違者會被罰款。

商罪科訛騙組署理警司馮培基指出，涉案兩公司在補助期內大幅削減僱員薪金以及解僱部分僱員，其後再製造虛構僱員紀錄，包括以月薪低至1000元聘請「新員工」，又以高薪6萬元一個月聘請妻兒等直系親屬「充人頭」，或以月薪港幣10元「聘請」部分已離職的前僱員以虛報僱員人數，並遞交虛假強積金紀錄。

商罪科今日搜查涉案公司及住宅單位，以涉嫌詐騙拘捕5男2女，年齡24歲至59歲，包括一間舞蹈學校董事及保安公司董事，兩公司各收到兩期保就業計劃200多萬元的補貼，合共429萬，涉及僱員200人。警方在行動中檢獲手機、公司文件及僱員紀錄。初步調查發現，兩間公司並無關連，背後無集團操縱。案件仍在調查中，不排除更多人被捕。