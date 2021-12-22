新冠肺炎｜港增7輸入確診均帶變種　一人屬「二次感染」　Omicron增7宗累計34人感染 (18:08)

7宗輸入個案中，其中6人帶有N501Y變種病毒株，當中一人去年亦曾確診，今次屬二次感染；餘下一人帶有L452R變種病毒株。其中一名61歲男病人和一名58歲女病人（個案12548和12549），均居於元朗沙井路11號金碧花園3座，12月2日離開香港前往英國，12月3日和12月17日於英國進行新冠病毒檢測結果呈陰性。他們從英國乘搭航班CX252於12月20日抵港，抵港時在臨時樣本採集中心抽取樣本，檢測結果呈陽性，並確認帶有N501Y變種病毒株。男病人12月19日出現病徵，女病人沒有病徵，二人的CT值均小於20（即病毒量高）。兩名病人均已於香港接種兩劑復必泰疫苗。他們於潛伏期在港曾居住和到訪的地點已納入強制檢測公告。

此外，至於新增的7宗Omicron個案分別於12月20日及21日公布確診，其中4宗於抵港時在臨時樣本採集中心「檢測待行」的檢測確診，3宗在檢疫期間確診。