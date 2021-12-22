涉與15歲女生非法性交　男教師稱二人常講意淫笑話　明年2月25日裁決 (17:43)

控方引述雙方的對話內容，2019年2月中X曾向被告馮霆麾（37歲）說「上次不只接吻」，被告回覆「Yes i was inside you」 （我在你裏面）。被告解釋是「講緊鹹故」，內容會描述性交的過程，提及「進入」、「高潮」等。

被告又稱，他有時說些露骨的話，故意令X感到不好意思，以及與X調情。兩人亦無所不談，不介意說「淫嘢」。控方問是否認為與學生這樣說話沒問題，被告認同觀感上「肉酸、核突」，但這些是私密對話，形容為「沒有發生性行為的性行為」。至於被告曾向X說「Hope it won't hurt you next time（希望下次不會傷害你）」，被告重申此為兩人的虛構故事，僅描述破處的過程。

控方續稱，同年3月X曾向被告稱，沖完涼身體曾有不明液體，相信留下怪味，向被告說怪味是精液。被告否認，稱是他煮的食物，控方遂問「煮咩？臭豆腐？」被告稱他在煮蕃茄醬意粉，而X常挖苦他煮的食物。

辯方在覆問時問及，被告會否覺得X都想說「淫嘢」，被告認為X想，又說X會附和他，如問「下面大唔大」等，並認為X對他有性渴求。被告又說，兩人均有共識在X滿16歲前不會發生性行為。