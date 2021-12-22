刑事檢控專員工作報告　楊美琪：檢控工作獨立無懼政治壓力 (17:28)

報告亦提及，檢控決定受傳媒及公眾的嚴厲監察，檢控人員遭部分巿民「惡意無理謾罵」，故必須「無畏無懼」，承受各方批評，「絕不能屈服於政治、傳媒或公眾的壓力」；報告內「傳媒關係組」部分則稱，公眾對刑事司法制度的監察「日益嚴謹」，故投入更多人力資源，處理傳媒和市民的相關查詢。

報告另提到新型冠狀病毒疫情影響工作秩序，其中檢控案件總數較前年下跌16.2%至111,855宗，出庭日數亦呈跌勢，提供法律指引次數則上升13.7%至13,895次。

報告亦新增長6頁的「特別職務」部分，稱由前年6月起，香港經歷「前所未有的動盪」，公眾秩序受擾亂，故去年4月成立「特別職務組」專責處理相關案件，包括壹傳媒創辦人黎智英、前支聯會主席李卓人等的8．18維園集結、前年7月28日上環「赴湯杜火」案就暴動定義終極上訴等案。