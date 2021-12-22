赤鱲角兩工人污水井吸沼氣不治　家屬：死者只獲配備普通口罩 (16:08)

本報正向機管局及工程承辦高榮興建築有限公司查詢。

樊太續稱，自己曾詢問丈夫，只戴普通口罩落井工作是否危險，惟他稱：「無計啦，鬼叫你窮，乜都要做，人地叫你做就做」。她質疑勞工處雖然有相關工作指引，惟無人會檢查是否有做足，又不滿其公司、機管局及勞工處等部門，至今仍未有人員接觸她們，向她們解釋事發原因。

樊柱樑母親亦表示，醫生稱兒子吸引過多沼氣，救出時已無呼吸及脈搏。她激動表示，兒子遺下兩名年幼子女，是家庭唯一經濟來源，不知以後要如何生活：「咁就無咗個仔你話，我個仔得30幾歲炸。」

另一名38歲死者趙高亦育有一名8歲女兒，趙太傷心表示，丈夫早前借了一大筆錢幫父親治病，故明知工種危險，仍因收入較高而繼續做，自己亦曾勸籲他轉行。她稱家庭狀況近日才稍稍穩定，未料丈夫又意外身忙：「我老公先30幾歲，得返我同我個女，佢家庭支柱嚟，無咗佢我都唔知點生活。」