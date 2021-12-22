屯門街頭搭訕借錢開鎖　女子騙8人50萬被捕 (16:06)

屯門警區刑事調查督察霍靉琳表示，警方於11月接獲一名68歲女子報案，指在屯門街頭遇到一名女子搭訕，訛稱有大批貨物被鎖於貨倉內，急需金錢聘請開鎖師傅，事主不虞有詐，借錢給予該名女子。其後該女子進一步訛稱生意出問題急需現金周轉，游說事主到財務公司代她借錢，成功再騙取40多萬元，之後失去聯絡。直至事主將事件告知家人後才發現受騙，於是報案。

屯門警區刑事調查隊及刑事支援隊聯手調查案件，發現共有8名事主被該名女騙徒以相同手法欺騙，年齡由26至68歲，損失共50多萬元。經過深入調查及情報分析，迅速鎖定騙徒身份，並於周一（20日）晚上在屯門區內，以涉嫌以欺騙手段取得財產拘捕一名38歲姓陳女子，行動中檢獲涉案3部手提電話及銀行收據。案件現由屯門警區刑事支援隊跟進，疑犯報稱無業，現正被警方扣留調查。

警方呼籲若有市民遇到騙徒使用類似犯案手法，即藉詞借錢開鎖，請聯絡屯門警區刑事支援隊致電3661 5855。警方提醒市民，年近歲晚，騙徒會以五花八門的手法行騙，若在街上有人藉詞接近，切勿輕信而披露個人資料以及借出金錢。另外，市民亦應多留意家中長者及保持溝通，若懷疑遇到騙案應聯絡警方。