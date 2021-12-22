內地男掌摑幼貓擲向牆　虐畜罪成囚10周准保釋候上訴 (15:38)

被告蘭天琪（27歲）以兩萬元等條件申請保釋等候上訴獲批。辯方求情指出，被告一直都愛護動物，涉案的幼貓被棄養，被告主動領養，令幼貓在舒適的環境生活20多天，事發後幼貓傷勢非最嚴重，如今已完全康復，被告除已向愛協賠償2.8萬元外，另願意承擔日後照顧幼貓的費用，望法庭考慮非監禁刑罰。

辯方又稱，傳媒報道令被告蒙上污名已是嚴厲教訓，又提到被告的身體有狀況，但無讀出詳情，朱官閱畢文件稱，審訊期間無留意到其症狀，「你唔講我都唔知，唔覺得佢唔尊重法官」。

朱官判刑時稱，被告經審訊後被定罪，背景報告顯示他堅持虐打小貓是「開玩笑」，可說是毫無悔意。從診所的閉路電視片段可見，被告曾將幼貓擲向牆，並兩度掌摑幼貓。朱官指出，假如被告欠缺愛心或耐性，當初根本不應領養，如今令幼貓遭受不必要痛苦，亦相信事件對幼貓造成的精神創傷比肉體傷害更為持久，明言案情嚴重，監禁是無可避免，惟考慮被告初犯，並已向愛協支付照顧幼貓的費用而酌情減刑兩周，判囚10周。