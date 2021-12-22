兆霖學校家長涉襲擊校長罪脫　官稱對事主證供有疑慮　被告哽咽：打官司花盡婆婆遺產「好對唔住」 (15:15)

被告林靜霞（39歲）被控於今年6月1日，在路德會增城兆霖學校外襲擊該校校長許詩禮。林靜霞在庭外表示，「你冇做過，當然係判你無罪」，她承認當時衝上前是衝動，但解釋說楊永豪曾稱趕時間，故冀把握時間商討校政；而事主突然挨向前，她以為事主跌倒，下意識接住事主，旋即遭事主指稱受襲。她亦哽咽稱，打官司花盡婆婆的遺產，「覺得好對唔住婆婆」，但認為自己沒做錯，不應白白留案底，又說冀事主「回頭是岸」。

施官總結案情指出，事主許詩禮及時任助理校長孫福晉皆稱，被告衝前至事主及教育局學校發展主任楊永豪之間，繼而推撞事主；惟楊永豪稱與事主距離甚近，沒空間容納一人。

施官提及，事主供稱被告站在其左方，應最接近她的左手，她卻稱被告襲擊其右手，「令本席有點懷疑」被告是否在該情況下襲擊事主。加上事主供稱醫生說她的手「紅咗」，醫療報告卻沒有反映傷勢，故對事主供辭「有進一步疑慮」；反觀楊永豪的供辭清晰、合理，故施官僅接納楊永豪的供辭，不接納事主和孫福晉的供辭。

施官表示，被告當時衝上前，「無疑讓人懷疑」，但楊永豪供稱沒看到被告襲擊事主，裁定被告罪名不成立。辯方申請訟費，施官認為被告衝前「自招嫌疑」，拒批訟費。

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