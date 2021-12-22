5男女違禁蒙面法罪成還押候判　官裁暴動罪脫稱逃走或因警驅散 (15:00)

被告依次為現年17歲男生、學生李安翹（19歲）、浸大持續教育學院幼兒教育學生蘇雅賢（23歲）、學生謝兆雄（24歲）及結他教師陳樂燊（28歲），本宗區院案件移師至西九龍裁判法院審理。被告聞裁決結果後，休庭時在犯人欄內相擁。

高官引述警員證人供稱目睹首被告投擲汽油彈，但警員所說和首被告的距離，與呈堂片段相差甚遠。而且，由汽油彈着地至首被告遭截停相隔逾35秒，法庭未能評估警員就事發距離的判斷誤差是否合理，故不能穩妥地接納首被告投擲汽油彈的指稱。

高官續稱，縱然首被告和示威者跑往銅鑼灣，沒證據顯示他在暴動範圍內的逗留時間和作為。即使針對眾被告的環境證供相當強，法庭不能完全排除他們是在警方驅散時到場，看到來勢洶洶而跟隨示威者跑走。法庭不能推論5名被告參與暴動，因此不能裁定他們有終院所指的「延伸的共同犯罪計劃」，或協助示威者參與暴動，故5人暴動罪不成立。高官並根據承認事實和片段，裁定不認罪的4人無合理辯解下使用蒙面物品。