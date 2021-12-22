新冠疫苗｜清潔工打科興後中風半身癱瘓　申疫苗保障基金被拒　女兒斥政府無援助 (14:19)

打首針科興翌日頭痛

65歲鄧女士屬康文署外判清潔工，無已知長期病患，今年初有輕微高血壓，但毋須服藥。她因應工作要求，8月13日接種第一劑科興新冠疫苗，翌日有頭痛、辨別不到方向等小中風徵狀，休息過後情況好轉。至8月19日，鄧女士在家跌倒，由救護車送往仁濟醫院診治，確定是中風，翌日院方將個案向衛生署呈報為疫苗接種嚴重或非預期異常事件。

鄧女士的女兒李小姐10月20日向袁海文團隊求助，團隊協助李小姐代母親申請疫苗保障基金；11月11日獲回覆稱，基於新冠疫苗臨牀事件評估專家委員會的評估結果認為事件與所接種疫苗無關，拒絕鄧女士的申請。團隊11月17及23日向衛生署及專家委員會查詢評估流程及程序，以及根據「世衛算法流程」如何得出鄧女士情況與接種疫苗無關的結論，衛生署回覆稱交由專家委員會按世衛的因果關係評估算法流程作出評估。團隊12月2日協助事主以個人資料（私隱）條例，索取有關因果關係評估詳細內容。

女兒：媽常怪我當初叫她打針

坐輪椅的鄧女士今日（22日）在記者會多次落淚，哭訴「讓我死，我吃又吃不好」。李小姐稱母親原本行動自如，如今要坐輪椅，喪失工作能力，她亦要留家照顧母親，本月已花2萬多元求醫，「我媽經常怪我當初叫她打針，我都失眠」；又稱當初政府說打針後有副作用亦有保障，惟母親出事後無得到政府任何支援。

袁海文：專家一句無關係 親人一生留陰影

民主黨醫療政策發言人袁海文批評，「病人針後一周內中風，專家一句無關係，親人一生留陰影」，要求交代「免疫接種後不良事件（AEFI）因果關係評估工作表」所有內容。他相信，政府提高對僱員打針的要求，會帶動其他公司仿效，愈來愈多打工仔將不能自主需要打針，敦促政府提高評估機制的透明度。