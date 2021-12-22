兩中學生汽油彈擲警署縱火等罪成判入教導所　官：考慮被告年紀輕已反省 (14:06)

罪成被告為曾華錕（19歲）及羅聶峰（20歲），兩人另承認襲警及縱火意圖損壞財產罪。

法官林偉權判刑時引述辯方求情，兩被告案發時均為18歲，還押一個月後獲保釋，報告認為兩人適合入教導所。辯方指出，首被告是受煽惑後，一時無知及衝動下犯案，事件中無人受傷或危及人命；他希望學習廚藝，成為廚師。至於次被告已深感後悔，他今年考文憑試，成績不錯，但未能考入大學，故打算自修及重考文憑試。

林官續指出，兩被告與另一人縱火為早有預謀，在仍動盪的社會氛圍下，針對警署犯案為加刑因素。林官又稱，若考慮判囚，經認罪扣減後會就縱火罪判囚3年，襲警罪則判囚兩個月，並須分期執行；惟考慮兩被告的年紀，對所犯之事已深刻反省，庭上及早認罪等，且兩人有明確改過自新的計劃，故判兩人入教導所。