警元朗寮屋檢104公斤冰毒　市值8500萬　拘兩人 (20:43)

大埔警區助理指揮官（刑事）常俊傑指，大埔警區特別職務隊根據線報，昨日在元朗區進行一個反毒品行動，以涉嫌販毒拘捕一對分別28歲姓劉及24歲姓孫的本地男女，並檢獲104公斤懷疑冰毒，市值約8500萬，警方相信行動已經成功阻截一批冰毒流入本地市場。

大埔警區特職隊早前接獲線報，指有人於元朗馬田壆村一間寮屋內收藏懷疑毒品，遂於昨日進行埋伏窺視行動，並於昨晚約6時發現一名男子走出屋外，探員於是根據法庭手令採取行動，截停並搜查該名男子後再搜查寮屋，在屋內發現涉案懷疑冰毒被收藏在多個紅白藍袋內。

常俊傑指，被捕男女分別報稱運輸工人及無業，由於二人負責看守的毒品數量不少，故不排除二人為販毒集團的骨幹成員。據了解，該寮屋面積約100平方尺，陳設相對簡陋，內有睡房，正調查二人有否曾留宿或長居於上址。案件交由大埔警區重案組接手跟進，不排除有更多人被捕。

大埔警區刑事總督察宋程慧指，今年1至11月與上年同期比較，涉毒品案被捕人有年輕化趨勢，不排除因聖誕新年臨近、加上本港疫情受控，令市面毒品需求增加，有不法份子伺機向派對、聚會等地銷售毒品圖利。