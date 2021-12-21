兆霖學校家長涉襲校長　事主否認因被告抹黑校方捏造受襲 (16:00)

被告林靜霞（39歲）被控於今年6月1日，在路德會增成兆霖學校襲擊許詩禮。許詩禮為教聯會成員，去年接任該校校長。

事主許詩禮供稱，案發下午12時45分，有教職員告知她有區議員到訪學校，她從窗口望見教育局學校發展主任楊永豪、被告與家教會副主席陳靜怡一同在學校閘門外。她到場與楊永豪交談期間，被告從左前方衝向她與楊永豪之間，用手推她的右手，令她向後退一兩步，她受驚並稱被告「整到我」，被告則大聲叫囂。

辯方盤問下，許詩禮改稱不肯定被告以甚麼身體部位推她。辯方質疑，被告在許的左前方，推其右手而非左手或胸口，不合邏輯，她不同意。辯方另指出，被告當時步向前，許詩禮向後退時差點跌倒，被告遂伸手扶她，但許詩禮不同意。

許詩禮另供稱，翌日到屯門醫院驗傷，醫生稱她手部發紅。辯方則指出，驗傷所示，許詩禮沒有表面傷勢，她不同意，強調醫生曾稱她「隻手紅咗」，但若報告顯示沒有傷勢，「冇就冇囉，我尊重醫生，但我係痛㗎」。辯方又指出，許詩禮上任後逾30名教職員離任，她同意數據正確，但認為離任與她無關，強調管理並無不善。審訊午續。