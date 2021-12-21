新冠肺炎｜港增8輸入確診全涉變種病毒　7人驗出N501Y兩已打3針疫苗 (15:03)

8宗輸入個案當中，當中5人於抵港時在臨時樣本採集中心「檢測待行」的檢測結果呈陽性，3人於檢疫期間確診。除一名11歲男童無接種新冠疫苗外，其餘均已接種最少兩劑疫苗。7人帶有N501Y變種病毒株，其中兩人已接種3劑新冠疫苗；餘下一人帶有L452R變種病毒株。

其中一名54歲女患者（個案12541）居於大埔大埔頭230A號太湖山莊18A座。她12月15日在香港進行檢測，結果呈陰性，並於12月16日離開香港前往美國，12月19日從美國乘搭航班CX881於抵港，抵港時在臨時樣本採集中心抽取樣本，檢測結果呈陽性。病人沒有病徵，CT值小於30。她於潛伏期在港曾居住和到訪的地點已納入強制檢測公告。

卡塔爾航空客機禁多哈來港兩周

另外，由於卡塔爾航空營運由卡塔爾多哈飛抵香港的航班QR818，在7天內有5名乘客經抵港檢測而確診，衛生署遂引用《預防及控制疾病（規管跨境交通工具及到港者）規例》（第599H章），禁止卡塔爾航空營運的客機在2021年12月22日至2022年1月4日期間從多哈着陸香港。

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