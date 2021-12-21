馬游塘村三級火　著名特技人疑被潑易燃液體燒傷　男鄰居涉傷人被捕 (11:59)

事發於昨晚8時許，涉事寮屋火光熊熊，火場面積達20平方米，居民報警。消防於近9時將火警升為三級，出動兩條喉及4隊煙帽隊灌救，至逾兩小時後、即晚上10時18分火勢才受控。一列寮屋鐵皮被燒至只剩鐵架，一名男子受傷危殆。據了解，69歲傷者是被喻為「香港特技之父」的特技演員陳一言。

本報記者今早（21）返回火警現場，寮屋已燒光殆盡，只剩殘骸。有一隻狗因被綁住而命喪火場，另有兩隻狗疑受驚逃回山上。

有附近村民表示，被捕人住在被燒的寮屋，在該村生活數十年，平日友善隨和，常與鄰居打招呼。被燒傷的陳一言則是數年前搬來，平時較少出聲，亦不太與村民打招呼。村民透露，被捕人在寮屋內養有兩隻狗，並會照料流浪狗，又稱被捕人與傷者交惡，不時聽到二人口角，事發當晚亦聽到二人鬧交，但未知是否與狗有關。

翻查資料，陳一言為知名特技演員，曾擔任影星成龍及已故影星李小龍的替身演員，曾參演《霹靂火》及《警察故事》等動作電影，並於70年代開設公司訓練爆破及飛車特技人，已故台灣藝人「小黑」柯受良亦為其徒弟。