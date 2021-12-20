房委會明年首季推8926伙居屋 市值51折定價 北角驥華苑最貴單位531萬 (23:28)

消息人士稱，因應近年居屋第二市場炒風熾熱，為防業主在入住居屋兩年後隨即在居二市場高價變賣單位圖利，房委會建議收緊今期居屋項目的轉售限制，包括規限業主需住滿5年或以上才准在居二市場轉售單位，較現行的2年為長。至於現時業主住滿單位10年後，可在繳付補價後於公開市場出售單位，房委會建議延長至15年。

據了解，新一期居屋涉7個屋苑，包括規模最大的東涌裕雅苑、沙田愉德苑、北角驥華苑、馬頭角冠山苑、觀塘安秀苑、將軍澳昭明苑及啟德啟欣苑，合共提供8926個單位，單位實用面積由186至555平方呎不等，房委會建議今期以市價51折定價，售價介乎124萬至531萬元，7個屋苑的預計關鍵日期分別為2022年9月至2024年12月不等，即今期出售的居屋單位樓花期最多長達3年。

消息人士稱，該7個項目中，以屬單幢居屋項目、提供約200個單位的驥華苑呎價最高，售價由248萬至531萬元不等，實用面積介乎280至457呎；另一市區靚盤啟德啟欣苑，則提供約1800伙，面積介乎186至448呎，售價由124萬至479萬元不等，亦是首個居屋項目提供低於200呎的小型單位。

位於土瓜灣高山道、高山劇場側的馬頭角冠山苑，則提供約500伙，距離屯馬線土瓜灣站路程約3分鐘，面積介乎281至447呎，售價由188萬至364萬元不等。而位於安達臣道石礦場的觀塘安秀苑，則涉及約1900伙，面積由279至479呎不等，售價由153萬至325萬元。

至於今期唯一提供逾500呎單位、規模最大的東涌裕雅苑，將提供共3300伙單位，單位面積由272至555呎不等，售價由130萬至355萬元。

據了解，房委會建議今期居屋的綠表及白表配額比例將與上期一樣，維持於4：6，並建議預留900個配額予單身申請者。至於今期白表家庭申請者的入息限額亦與上期一樣，維持於6.6萬元，資產限額則訂於185萬元，白表一人申請者的入息及資產限額則減半，分別為3.3萬元及92.5萬元。據悉，房委會將於明年首季接受市民申請，明年第二季攪珠，並於明年第四季安排揀樓。