醫管局發展日間醫療　首3年膽手術、介入治療、抽取組織檢查服務試行 (17:07)

醫管局總行政經理（策略、服務規劃及知識管理）曾巧峰表示，日間醫療意為盡量安排患者在日間完成所需檢查、治療及跟進護理，讓患者毋須留院過夜，2018至19年醫管局整體患者住院日數中，有9%日數屬日間醫療，在整體求診次數中，則有38%屬日間醫療，而外國比例可高達50%，惟她指出醫療制度有別，不宜直接比較，現時亦未有為本港比例增訂明確目標。

醫管局代理策略發展總監夏敬恒舉例，現時老人科設相關日間醫療安排，以往患者或需留院等候檢查及復康治療，現時會安排適合患者先出院，日間再回院並由醫護跟進，騰出牀位供有需要患者使用。

曾巧峰表示，現正制訂未來5至10年的日間醫療服務策略，短期目標為3年內先於膽手術、介入治療及抽取組織檢查服務上試行，如以往抽組織檢查時，患者可能下午入院，等候會見醫生及評估，加上留院觀察，往往需留院一至兩晚，正探討日間提早入院及進行檢查，晚間如無異常即可出院，將應急服務供應留給緊急患者。她指出，上月起已經諮詢醫護意見，暫時反應正面，明年首季將公布策略，細節則有待各專科審視。