初選47人案辯方律師否認阻差辦公　截查警長：難憑衣著判斷被告身分 (17:23)

被告丘律邦（34歲）是伍展邦律師樓的事務律師，他否認阻差辦公，未能在規定下出示身分證明文件罪、拒絕或故意忽略服從警員命令罪則獲不提證供起訴。

警長2404黃偉傑供稱，當晚駐守法院正門外通州街的警方封鎖區，只准許法律代表、記者等人進入。當晚9時27分，被告從東京街西進入封鎖區，他三度繞至被告前方，要求被告停下。被告起初沒回應，其後自稱是辯方律師，需進入法院。黃偉傑要求被告出示身分證及律師證，不要妨礙警方辦公，被告則斥警方無權封鎖該處及要求出示身分證明文件，繼續前行並報警求助。

在辯方盤問下，黃偉傑同意閉路電視片段可見曾有疑似普通巿民在沒被截停下進入法院，但他對此無印象；辯方質疑黃偉傑無合理原因懷疑被告不是律師，黃認為不能單憑衣著判斷，「咁佢有冇講大話，我係唔清楚㗎喎」。

庭上播放被告兩次報案的錄音，他投訴警員阻止他進入法院，並報上中文全名、電話號碼及律師證編號，報案中心要求他自行與現場警員交涉，稱「得啦，我話畀同事聽啦，拜拜」後掛線。黃偉傑供稱不肯定被告曾讀出律師證編號，僅記得他提及電話號碼，亦同意被告若能報上電話號碼及自稱律師，足以相信他是律師，又同意未曾要求被告離開。