涉殺妻兒韓商收押亡被裁自殺　陪審團提4建議　倡精神科醫生增會面、主動向警索資料 (17:01)

．小欖精神病治療中心的精神科醫生服務應基於不同個案，增加會面次數，如語言不通，控罪嚴重或家人離世等，提供至少每月一次會面；

．准許精神科醫生就不同個案，向警方主動申請索取更多資料，例如對疑犯精神健康評估有幫助的紀錄；

．懲教署可加強前線懲教人員有關精神健康的培訓，以便及早識別及轉介有需要的人跟進；

．警方可在合理規範下，盡量向精神科醫生提供有助判定精神健康的資料，如疑犯曾向警方透露自殺的念頭。

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聆訊結束後，死因裁判官周慧珠主動提出關注，問事主寫給荔枝角收押所囚友的遺書，會否作出其他處理。死因研訊主任李象經稱，會在影印後轉交予懲教署。

在事主遺書中，其中一篇以韓文撰寫給囚友許金山，並以「金山大哥」稱呼他。許金山為中文大學醫學院麻醉及深切治療學系前副教授，2015年涉以毒氣殺妻女，2018年在高等法院被裁定兩項謀殺罪成，判終身監禁。遺書亦提及另一囚友呂永業，他早前曾上庭作供。呂永業在2016年涉及一宗市值1億元可卡因案，經審訊判囚34年。

防止自殺求助熱線

生命熱線：2382 0000

撒瑪利亞防止自殺會：2389 2222

社會福利署：2343 2255

明愛向晴軒：18288

人生熱線：8100 8012

年輕人專線

香港輔導及心理學會：WhatsApp熱線6218 1084 (提供英語及粵語專業輔導服務)

生命熱線：青少年生命專線 2382 0777